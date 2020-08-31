Коронавирус в школах. Фото: iStock

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Учебный год в школах стартует уже завтра, 1 сентября, однако у многих до сих пор возникают вопросы относительно организации процесса обучения в связи с коронавирусным карантином. Сегодня в Министерстве здравоохранения рассказали, что делать ученикам и учителям, если у кого-то из школьников подтвердят коронавирус.

В частности, школьники, которые будут признаны контактными лицами больных коронавирусом, должны будут находиться на самоизоляции 14 дней. Контактных лиц будетопределять эпидемиолог вместе с семейным врачом. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время онлайн-брифинга 31 августа.

В то же время идти ли на самоизоляцию учителям при обнаружении коронавируса у детей, тоже будет определять исключительно эпидемиолог.

Родители детей, у которых обнаружили коронавирус, относятся к близкому кругу общения, поэтому они должны быть на самоизоляции.

Если ребенок отправлен ​​на самоизоляцию как контактное лицо, то в таком случае находиться на самоизоляции родителям нет смысла, — добавил Степанов, отметив, что окончательное решение все равно принимает эпидемиолог.



Решение по тестированию контактных лиц на коронавирус тоже будет принимать эпидемиолог. По словам Степанова, делать тест на COVID-19 всем учителям или ученикам нет смысла.

Напомним, за последние сутки в Украине снова обнаружили более 2 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Всего COVID-19 заболели более 121 тыс. украинцев.