Про неприємні особливості «дитячого» коронавірусу розповіли ученіhttps://racurs.ua/ua/n143177-naperedodni-1-veresnya-pro-nepryiemni-osoblyvosti-dytyachogo-koronavirusu-rozpovily-ucheni.htmlРакурс
Коронавірусна хвороба COVID-19 у дітей має неприємні особливості, котрі значно підвищують ймовірність прихованого поширення вірусу SARS-CoV-2. Діти можуть бути безсимптомно інфікованими коронавірусом протягом кількох тижнів.
Такого висновку дійшли учені з Дитячої національної лікарні у Вашингтоні в результаті аналізу даних щодо понад 90 дітей, які лікувалися від COVID-19 у лютому-березні в низці регіонів Південної Кореї, повідомляє видання EurekAlert.
Коронавірус у цих дітей виявили в результаті відстеження контактів хворих або появи у них симптомів. Серед цих дітей:
- близько 22% ніколи не мали симптомів;
- 20% спочатку були безсимптомними, але симптоми розвивались пізніше;
- 58% відразу мали симптоми коронавірусу.
Тривалість симптомів варіювалася в широких межах — від трьох днів до майже трьох тижнів.
Зазначається, що значна частина дітей — приблизно п’ята частина безсимптомних та приблизно половина із симптомами — продовжувала поширювати вірус і при досягненні тритижневої позначки. Тобто вони продовжували залишатися небезпечними для оточення.
В середньому генетичний матеріал вірусу виявляли у дітей протягом 18 днів. У дітей, які не мали симптомів, вірус виявляли в середньому протягом 14 днів.
Дослідники не виключають, що вірус в організмі дітей міг перебувати і протягом довшого часу, оскільки точна дата їхнього зараження не була встановлена.
На думку вчених, багато з дорослих хворих могли заразитися саме від своїх безсимптомних дітей, племінників чи внуків.
Потрібно переглянути роль дітей в поширенні коронавірусу, а також врахувати цей факт при виробленні заходів з боротьби з пандемією, — наголошують дослідники.
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