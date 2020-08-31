Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Коронавірус у дітей має свої особливості, фото: Pikist

Про неприємні особливості «дитячого» коронавірусу розповіли учені

31 сер 2020, 11:10
999

Коронавірусна хвороба COVID-19 у дітей має неприємні особливості, котрі значно підвищують ймовірність прихованого поширення вірусу SARS-CoV-2. Діти можуть бути безсимптомно інфікованими коронавірусом протягом кількох тижнів.

Такого висновку дійшли учені з Дитячої національної лікарні у Вашингтоні в результаті аналізу даних щодо понад 90 дітей, які лікувалися від COVID-19 у лютому-березні в низці регіонів Південної Кореї, повідомляє видання EurekAlert.

Коронавірус у цих дітей виявили в результаті відстеження контактів хворих або появи у них симптомів. Серед цих дітей:

  • близько 22% ніколи не мали симптомів;
  • 20% спочатку були безсимптомними, але симптоми розвивались пізніше;
  • 58% відразу мали симптоми коронавірусу.

Тривалість симптомів варіювалася в широких межах — від трьох днів до майже трьох тижнів.

Зазначається, що значна частина дітей — приблизно п’ята частина безсимптомних та приблизно половина із симптомами — продовжувала поширювати вірус і при досягненні тритижневої позначки. Тобто вони продовжували залишатися небезпечними для оточення.

В середньому генетичний матеріал вірусу виявляли у дітей протягом 18 днів. У дітей, які не мали симптомів, вірус виявляли в середньому протягом 14 днів.

Дослідники не виключають, що вірус в організмі дітей міг перебувати і протягом довшого часу, оскільки точна дата їхнього зараження не була встановлена.

На думку вчених, багато з дорослих хворих могли заразитися саме від своїх безсимптомних дітей, племінників чи внуків.


Потрібно переглянути роль дітей в поширенні коронавірусу, а також врахувати цей факт при виробленні заходів з боротьби з пандемією, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, в Україні знову розширили «червону» карантинну зону.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿