Еще почти 300 киевлян подкосил коронавирус — новые данные по районам (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n143179-esche-pochti-300-kievlyan-podkosil-koronavirus-novye-dannye-po-rayonam-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве подкосил еще 277 человек — именно столько новых больных зарегистрировали за минувшие сутки, 30 августа. По состоянию на утро 31 августа в столице зарегистрировано уже 13 тыс. 370 больных COVID-19.
Среди новых заболевших — 17 детей и девять медиков. В больницы госпитализировали 32 новых больных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
За минувшие сутки заболели:
- 138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;
- 122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет;
- 12 девочек от двух до 17 лет;
- пятеро мальчиков от восьми лет до 13.
Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус забрал жизни 208 киевлян. В то же время выздоровели прошедшие сутки 20 человек. В целом коронавирус смогли победить 4 тыс. 339 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в:
- Деснянском районе — 63 инфицированных;
- Дарницком районе — 38 новых больных;
- Оболонском и Соломенском районах — по 33 случая.
Кличко в очередной раз призвал киевлян соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и антисептиками, а также не пренебрегать правилами безопасности. Именно это, по его словам, поможет избежать коллапса медицинской системы и возвращения строгих ограничений.