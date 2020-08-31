Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

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Коронавирус в Киеве подкосил еще 277 человек — именно столько новых больных зарегистрировали за минувшие сутки, 30 августа. По состоянию на утро 31 августа в столице зарегистрировано уже 13 тыс. 370 больных COVID-19.

Среди новых заболевших — 17 детей и девять медиков. В больницы госпитализировали 32 новых больных. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

За минувшие сутки заболели:

138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет;

122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет;

12 девочек от двух до 17 лет;

пятеро мальчиков от восьми лет до 13.

Шестеро заболевших скончались. Всего коронавирус забрал жизни 208 киевлян. В то же время выздоровели прошедшие сутки 20 человек. В целом коронавирус смогли победить 4 тыс. 339 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в:

Деснянском районе — 63 инфицированных;

Дарницком районе — 38 новых больных;

Оболонском и Соломенском районах — по 33 случая.

Кличко в очередной раз призвал киевлян соблюдать социальную дистанцию, пользоваться масками и антисептиками, а также не пренебрегать правилами безопасности. Именно это, по его словам, поможет избежать коллапса медицинской системы и возвращения строгих ограничений.