Заявления Фокина об амнистии боевиков — появилась реакция Разумкова, Авакова и «Евросолидарности», фото — bn24.biz.ua

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Заявления Витольда Фокина, заместителя Леонида Кравчука в трехсторонней контактной группе, прокомментировали ведущие украинские политики. Позиция большинства политических сил жесткая: военные преступления не подлежат амнистии, а Фокина надо устранить с ТКГ, если его позиция является официальной политикой Киева.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал идею о полной амнистии пророссийских боевиков на Донбассе. Он считает, что Украина не может идти своим путем в вопросах амнистии военных преступников, а должна опираться на международный опыт.

Есть военные преступления, которые ни в одной стране мира не подлежат амнистии. Это реалии, с которыми сталкивался мир уже много лет, — сказал спикер во время подхода к прессе в Киеве 31 августа.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает заявление Фокина об амнистии боевиков спекулятивным и не отвечающим национальным интересам. В заявлении МВД Аваков сказал, что «ни один украинский воин не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций» и «за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших военных».

В «Европейской солидарности» заявление первого заместителя председателя ТКГ о возможности проведения выборов в ОРДЛО, общей амнистии и «особом статусе» назвали планом демонтажа украинской государственности. В «ЕС» требуют обнародовать позицию украинской делегации и не допускать подобных заявлений Фокина, который несколько лет назад призвал Украину с пониманием отнестись к российской аннексии Крыма.

«Европейская солидарность» требует немедленного устранения Фокина из состава украинского представительства в ТКГ.

Напомним, что Витольд Фокин предположил амнистию боевиков, поскольку это «уступки, на которые Украина может пойти». По его словам, «с обеих сторон было совершено немало преступлений», «это все следует расследовать, а виновных привлечь к ответственности». Фокин также считает, что на Донбассе нужно провести выборы.