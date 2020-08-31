Разумков вызвал Степанова в Раду и отчитал депутатов за COVID-безответственность

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Ракурс

Вспышка новых случаев коронавируса в Украине и в Верховной Раде стала причиной вызова министра здравоохранения Украины в парламент.

Максим Степанов доложит нардепам о ситуации с заболеванием и расскажет о порядке работы в условиях пандемии учреждений здравоохранения и образования.

Спикер парламента Дмитрий Разумков на согласительном совете 31 августа, сообщил, что 23 народных депутата заболели или сейчас болеют COVID-19. Кроме того, заразились и семеро сотрудников аппарата.

Разумков призвал народных депутатов соблюдать масочный режим в сессионном зале и напомнил, что во время внеочередного заседания Рады на прошлой неделе немало нардепов игнорировали требование носить маски.

Добавим, что 25 августа сам Разумков в президиуме парламента находился без маски.

Когда выступаете — вопросов нет, можете снимать. Мы демонстрируем ответственность и отношение к пандемии, — сказал сегодня Разумков.

В воскресенье, 30 августа, стало известно, что коронавирусом заболел народный депутат от «Слуги народа» Степан Чернявский. Кроме того, переболели Сергей Шахов («Доверие»), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас («Слуга народа»), Руслан Горбенко («Слуга народа»), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционный), Олег Мейдич («Батькивщина»), Валерий Божик, Юрий Аристов и Роман Грищук («Слуга народа»).

23 августа коронавирус обнаружили у Юлии Тимошенко.

Во вторник, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва.