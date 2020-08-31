Выставку против фальсификаций по делу Шеремета обустроили в Киеве. Фото: Мария Гончар

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Ракурс

Дело Шеремета продолжают расследовать правоохранители, несмотря на критику общества. Выставка «Хватит лжи» против фальсификации материалов в деле убийства журналиста Павла Шеремета проходит 31 августа в Киеве у здания Министерства юстиции.

Организаторами выставки стали сторонники фигурантов дела Шеремета, ОО «Основа будущего» и «Движение сопротивления капитуляции». На выставке представили материалы, которые якобы опровергают причастность подозреваемых к преступлению. Об этом заявила фигурант дела и волонтер Юлия Кузьменко в комментарии журналистам, сообщается на странице Free Dr Kuzmenko в Facebook.

Это инсталляция, которую мы видим здесь, эти доказательства, которые здесь со стороны обвинения, но, на наш взгляд, они являются антидоказательствами, ибо каждый этот довод опровергает нашу причастность к тому, в чем нас обвинили, а конкретно — в убийстве Павла Шеремета, — заявила она.

Кузьменко уверяет, что на выставке каждое изображение посвящено определенному доказательству и здесь собраны все нарушения в резонансном деле. Фигурант добавила, что 31 августа должно начаться рассмотрение дисциплинарной жалобы на действия экспертов, которые причастны якобы к фальсификации дела.

Напомним, дело об убийстве украинского журналиста Шеремета находится на завершающей стадии расследования. С одной из фигурантов дела Юлии Кузьменко 26 августа сняли электронный браслет, согласно решению Шевченковского районного суда города Киева.