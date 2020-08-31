В шахте «Надія» на Львовщине продолжается забастовка, фото: «Днипроград»

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Ракурс

Забастовка горняков уже третьи сутки продолжается на шахте «Надія» во Львовской области.

По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня, 31 августа, под землей продолжают находиться 29 горняков. Об этом в своем Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.

В 8.30 под землей был 31 шахтер, однако из-за ухудшения состояния здоровья двух из них решили поднять на поверхность.

Горняки бастуют из-за невыплаты заработной платы, которую не получают с марта. Задолженность предприятия перед шахтерами по состоянию на 25 августа составила 61,54 млн грн. Бастовать они планируют до тех пор, пока задолженность не будет выплачена.

Волынец отметил, что по имеющейся у него информации, жены и члены семей горняков самоорганизовались и провели вече.

Сегодня они заявляют о готовности выходить и перекрывать транспортные магистрали, — рассказал нардеп.

Напомним, cтрайк горняков на шахте «Надежда» начался вечером 28 августа.