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В шахте «Надія» на Львовщине продолжается забастовка, фото: «Днипроград»
Горняки третьи сутки бастуют под землей в шахте на Львовщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n143185-gornyaki-treti-sutki-bastuut-pod-zemley-v-shahte-na-lvovschine-video.htmlРакурс
Забастовка горняков уже третьи сутки продолжается на шахте «Надія» во Львовской области.
По состоянию на 10.00 сегодняшнего дня, 31 августа, под землей продолжают находиться 29 горняков. Об этом в своем Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец.
В 8.30 под землей был 31 шахтер, однако из-за ухудшения состояния здоровья двух из них решили поднять на поверхность.
Горняки бастуют из-за невыплаты заработной платы, которую не получают с марта. Задолженность предприятия перед шахтерами по состоянию на 25 августа составила 61,54 млн грн. Бастовать они планируют до тех пор, пока задолженность не будет выплачена.
Волынец отметил, что по имеющейся у него информации, жены и члены семей горняков самоорганизовались и провели вече.
Сегодня они заявляют о готовности выходить и перекрывать транспортные магистрали, — рассказал нардеп.
Напомним, cтрайк горняков на шахте «Надежда» начался вечером 28 августа.
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