Уряд пояснив механізм монетизації пільг сім'ям з новонародженими — «пакунки малюка»

«Пакунок малюка» монетизували — уряд пояснив механізм, який критикують експерти (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n143189-pakunok-maluka-monetyzuvaly-uryad-poyasnyv-mehanizm-yakyy-krytykuut-eksperty-infografika.htmlРакурс
«Пакунок малюка» українські сім’ї, в яких народилася дитина, з 1 вересня не отримуватимуть в натуральній формі. Відзавтра запрацює новий механізм отримання цієї допомоги від держави. Він передбачає грошову компенсацію одноразової допомоги від Міністерства соціальної політики.
Як пояснили в уряді, батьки матимуть право обирати, що для її дитини є необхідним. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.
В Мінсоцполітики вважають, що колишній механізм мав недоліки. Наприклад, в «пакунку малюка» пропонували одяг, а він вже міг бути придбаним. Крім того, дитина могла мати алергію на засоби, передбачені у натуральній формі пакунку.
Не всі погоджуються з тим, що нововведення справді ефективне. Власник текстильного виробництва, яке раніше співпрацювало з урядом, Олександр Соколовський пояснив, що новація значно ускладнює життя батькам новонароджених і збільшує термін, впродовж якого їм доведеться чекати допомогу.
Раніше алгоритм дій батьків був таким: народити дитину, забрати пакунок малюка в пологовому будинку відразу після пологів, розписатися у відомості про отримання. Тепер Мінсоцполітики пропонує квест, за яким варіант монетизації займе від 20 до 50 днів! — написав Соколовський.
Отже, алгоритм буде таким:
- народити дитину;
- поїхати в «ПриватБанк» відкрити спецрахунок;
- поїхати до місцевого органу соцзахисту, щоб написати заяву і подати від чотирьох до п’яти документів;
- отримати сертифікат електронного підпису (якщо документи подаються в електронній формі); отримати погодження через п’ять робочих днів про виплату грошової компенсації;
- орган місцевого соцзахисту один раз місяць до 10 числа вносить дані до реєстру одержувачів допомоги;
- Мінсоцполітики формує загальний реєстр;
- Впродовж семи робочих днів уряд перераховує 5 тис. грн в «ПриватБанк»;
- банк розподіляє ці гроші згідно своїх процедур;
- після отримання грошей на спецкартку поїздити по уповноваженим роздрібним точкам, витратити час і гроші на транспорт, пошуки всього необхідного і на черзі до кас (замість ретельно відібраного набору з міжнародним контролем якості дитячих речей).