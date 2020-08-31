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Уряд пояснив механізм монетизації пільг сім'ям з новонародженими — «пакунки малюка»

«Пакунок малюка» монетизували — уряд пояснив механізм, який критикують експерти (ІНФОГРАФІКА)

31 сер 2020, 13:49
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«Пакунок малюка» українські сім’ї, в яких народилася дитина, з 1 вересня не отримуватимуть в натуральній формі. Відзавтра запрацює новий механізм отримання цієї допомоги від держави. Він передбачає грошову компенсацію одноразової допомоги від Міністерства соціальної політики.

Як пояснили в уряді, батьки матимуть право обирати, що для її дитини є необхідним. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

В Мінсоцполітики вважають, що колишній механізм мав недоліки. Наприклад, в «пакунку малюка» пропонували одяг, а він вже міг бути придбаним. Крім того, дитина могла мати алергію на засоби, передбачені у натуральній формі пакунку.

Уряд пояснив механізм монетизації пільг сім'ям з новонародженими

Не всі погоджуються з тим, що нововведення справді ефективне. Власник текстильного виробництва, яке раніше співпрацювало з урядом, Олександр Соколовський пояснив, що новація значно ускладнює життя батькам новонароджених і збільшує термін, впродовж якого їм доведеться чекати допомогу.

Раніше алгоритм дій батьків був таким: народити дитину, забрати пакунок малюка в пологовому будинку відразу після пологів, розписатися у відомості про отримання. Тепер Мінсоцполітики пропонує квест, за яким варіант монетизації займе від 20 до 50 днів! — написав Соколовський.

Отже, алгоритм буде таким:

  • народити дитину;
  • поїхати в «ПриватБанк» відкрити спецрахунок;
  • поїхати до місцевого органу соцзахисту, щоб написати заяву і подати від чотирьох до п’яти документів;
  • отримати сертифікат електронного підпису (якщо документи подаються в електронній формі); отримати погодження через п’ять робочих днів про виплату грошової компенсації;
  • орган місцевого соцзахисту один раз місяць до 10 числа вносить дані до реєстру одержувачів допомоги;
  • Мінсоцполітики формує загальний реєстр;
  • Впродовж семи робочих днів уряд перераховує 5 тис. грн в «ПриватБанк»;
  • банк розподіляє ці гроші згідно своїх процедур;
  • після отримання грошей на спецкартку поїздити по уповноваженим роздрібним точкам, витратити час і гроші на транспорт, пошуки всього необхідного і на черзі до кас (замість ретельно відібраного набору з міжнародним контролем якості дитячих речей).

Уряд пояснив механізм монетизації пільг сім'ям з новонародженими


Уряд пояснив механізм монетизації пільг сім'ям з новонародженими

Уряд пояснив механізм монетизації пільг сім'ям з новонародженими

Джерело: Ракурс


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