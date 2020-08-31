Уряд пояснив механізм монетизації пільг сім'ям з новонародженими — «пакунки малюка»

https://racurs.ua/ua/n143189-pakunok-maluka-monetyzuvaly-uryad-poyasnyv-mehanizm-yakyy-krytykuut-eksperty-infografika.html

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«Пакунок малюка» українські сім’ї, в яких народилася дитина, з 1 вересня не отримуватимуть в натуральній формі. Відзавтра запрацює новий механізм отримання цієї допомоги від держави. Він передбачає грошову компенсацію одноразової допомоги від Міністерства соціальної політики.

Як пояснили в уряді, батьки матимуть право обирати, що для її дитини є необхідним. Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

В Мінсоцполітики вважають, що колишній механізм мав недоліки. Наприклад, в «пакунку малюка» пропонували одяг, а він вже міг бути придбаним. Крім того, дитина могла мати алергію на засоби, передбачені у натуральній формі пакунку.

Не всі погоджуються з тим, що нововведення справді ефективне. Власник текстильного виробництва, яке раніше співпрацювало з урядом, Олександр Соколовський пояснив, що новація значно ускладнює життя батькам новонароджених і збільшує термін, впродовж якого їм доведеться чекати допомогу.

Раніше алгоритм дій батьків був таким: народити дитину, забрати пакунок малюка в пологовому будинку відразу після пологів, розписатися у відомості про отримання. Тепер Мінсоцполітики пропонує квест, за яким варіант монетизації займе від 20 до 50 днів! — написав Соколовський.

Отже, алгоритм буде таким: