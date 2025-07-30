Кабмін схвалив механізм виплат 15 млн грн родинам загиблих. Фото:

https://racurs.ua/ua/n208205-uryad-shvalyv-mehanizm-vyplat-15-mln-grn-rodynam-zagyblyh-dobrovolciv.html

Ракурс

Уряд визначив механізм виплат допомоги родинам загиблих добровольців.

У середу, 30 липня, Кабінет міністрів України затвердив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України. Цього вимагали зміни до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Про це повідомляється на сайті уряду.

Зазначається, що виплати передбачені родинам військовослужбовців-добровольців, які загинули:

з 24 лютого по 25 березня 2022 року — без уточнення території загибелі;

з 26 березня 2022 року — за умови, що загибель сталася на території ведення бойових дій, визначених у відповідному переліку.

Одній родині передбачена виплата в сумі 15 млн грн. Гроші платитимуть в два етапи. Перший платіж становитиме відразу становитиме 1/5 від суми, а решта — виплачуватиметься рівними частинами упродовж 40 місяців.

Заявку на отримання допомоги можна подати звичайною або електронною поштою. Не потрібно дублювати документи, якщо є інформація в державних реєстрах.

Після цього Міністерство у справах ветеранів здійснює наступні кроки:

запитує інформацію про попередні виплати;

може заслухати заявників, свідків;

приймає рішення протягом 1 місяця.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів України запровадив одноразову допомогу деяким категоріям дітей. Неповнолітнім, які повертаються з окупованих територій або після депортації, виплачуватимуть по 50 тис. грн.