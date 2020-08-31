Тереган запропонував дату другого раунду переговорів додо катастрофи МАУ. Фото: mi100.info

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані сталася понад півроку тому, проте лише нещодавно Іран сів за стіл переговорів з Україною. Другий раунд переговорів щодо авіакатастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» може пройти в Тегерані з 18 по 21 жовтня 2020 року.

Відповідну ноту іранська сторона вручила посольству України в Тегерані. Про це заявив посол Ірану в Україні Манучехр Мораді в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами дипломата, в перші два дні відбудуться експертні засідання комітетів, а потім заступники міністрів закордонних справ двох країн обговорять результати експертних засідань.

Зараз ми чекаємо відповіді української сторони щодо пропонованого періоду для проведення переговорів, — зазначив Мораді.

До другого раунду переговорів Іран збирається підготувати остаточний звіт про причини авіакатастрофи й примірник надіслати до Києва. У документі будуть результати дослідження бортових самописців, матеріали співбесід та результати польового етапу розслідування.

Нагадаємо, пасажирський борт МАУ було збито в Ірані 8 січня. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, зокрема 11 українців — це були переважно члени екіпажу. Іран кілька днів не визнавав факту збиття літака, але згодом йому довелося підтвердити, що на борт було здійснено ракетну атаку. Водночас півроку розслідування практично стояло на місці.

Іранська сторона тепер заявляє, що не збирається виплачувати компенсацію МАУ за збитий літак. У Тегерані впевнені, що компенсацію повинні виплачувати європейські страхові компанії, у яких був застрахований український літак.