Заяву Фокіна про амністію бойовиків прокоментував Єрмак. Фото: liga.net

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Заяву Вітольда Фокіна про амністію бойовиків прокоментували в офісі Зеленського. Окремі коментарі, що прозвучали в інтерв’ю заступника керівника української делегації в мінській тристоронній контактній групі Фокіна, не відображають офіційної позиції України.

Але більшість позицій, які висловив Вітольд Фокін, по суті, відображають положення перших і других мінських домовленостей. Про це 31 серпня заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє прес-служба глави держави.

Давайте відокремлювати особисту позицію від позиції делегації. Вітольд Фокін щойно приєднався до переговорного процесу та розбирається з тематикою. І якраз деякі одіозні та двозначні формулювання, на які чомусь погодилася попередня влада, сьогодні українська сторона намагається пом’якшити чи застосувати виключно в межах національних інтересів України, — зазначив Єрмак.

За словами керівника ОПУ, не можна амністувати осіб, які фінансували тероризм та вчиняли важкі злочини на Донбасі. Також Єрмак додав, що мінські угоди та пропозиції Києва з доопрацювання законопроекту про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО не передбачають особливого статусу для всього Донбасу. Йдеться виключно про тимчасово окуповані райони. Чиновник додав, що існують чіткі червоні лінії, які неодноразово окреслював президент.

Нагадаємо, Вітольд Фокін припустив амністію бойовиків, оскільки це «поступки, на які Україна може піти». За його словами, «з обох боків було скоєно чимало злочинів», «це все слід розслідувати, а винних — притягнути до відповідальності».

Заяву Фокіна розкритикували українські політики. Так, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вважає заяву Фокіна про амністію бойовиків спекулятивною і такою, що не відповідає національним інтересам.

Спікер Верховної Ради України заявив, що Україна не може йти своїм шляхом у питаннях амністії військових злочинців, а має спиратися на міжнародний досвід.