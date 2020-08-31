Справа Шеремета. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/ua/n143194-u-spravi-sheremeta-cikavyy-povorot-ekspertyzy-mojut-vyznaty-nediysnymy-video.html

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Справу Шеремета правоохоронці розслідують вже не перший рік, проте лише взимку 2019 року були названі імена підозрюваних у вбивстві журналіста — Андрій Антоненко, Яна Дугар та Юлія Кузьменко. Майже усі докази сторони обвинувачення ґрунтувалися на результатах експертиз, які проводили експерти Юрій Ірхін і Андрій Семенець.

Але при вивченні відеозаписів та інших матеріалів справи вони не спілкувалися з підозрюваними, що є порушенням затвердженої методики. Через це сторона захисту звернулася зі скаргами до Мінюсту, а на експертів відкрили дисциплінарні провадження. Сьогодні, 31 серпня, дисциплінарна комісія Міністерства юстиції притягнула до дисциплінарної відповідальності Юрія Ірхіна і Андрія Семенця. Про це повідомила нардеп Марія Іонова на своїй сторінці у Фейсбук.

Дисциплінарна комісія вирішила, що висновки експертів не ґрунтуються на затверджених методологіях і є їхньою особистою думкою.

Йдеться про оприлюднені результати портретно-психологічної експертизи та експертизи ходи, на підставі яких слідство підозрює в причетності до злочину волонтера Яну Дугарь, колишнього військового Андрія Антоненка і медика Юлію Кузьменко. Результати цієї експертизи вважалися одним із ключових доказів причетності підозрюваних до вбивства Павла Шеремета.

Єдиний доказ слідства може бути визнаний недопустимим, тобто таким, який не ґрунтується на нормах закону, — зазначила Іонова.

Нагадаємо, журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіції заявили, що у вбивстві підозрюють музиканта Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар.

11 серпня суд змінив Кузьменко запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, а вже 18 серпня обвинувальний акт вручили двом підозрюваним — Кузьменко та Антоненку.

Дугар і її адвокати відмовилися від вручення обвинувального акта через те, що прокурор хотів вручити документ без відкриття всіх оригіналів експертиз та інших матеріалів, а також без оцінки доказів захисту, що містяться в клопотанні про припинення справи.