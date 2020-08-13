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Ракурс
Сергей Стерненко с адвокатом. Фото: Facebook

Обвинительный акт вручили Стерненко, активист готов к битве в суде

13 авг 2020, 18:44
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Дело одесского активиста Сергея Стерненко теперь будет передано для рассмотрения по сути в Приморский районный суд Одессы. Сегодня, 13 августа, активисту был вручен обвинительный акт.

Об этом сообщил в Facebook сам Стерненко.

Активист пришел получать обвинительный акт вместе со своим адвокатом Николаем Ореховским.

Активист в очередной раз заявил, что дело против него сфабриковано и его обвиняют в том, что он защищал свою жизнь.

В отличие от всяких судей волков я не прячусь, не боюсь, пришел сам и буду процессуально драться, — заявил Стерненко.


Стерненко против того, чтобы его дело рассматривалось в Приморском райсуде Одессы, поэтому он будет обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов города Киева.

Как ранее писал «Ракурс», Шевченковский районный суд Киева 6 августа изменил меру пресечения для Стерненко. Одесский активист будет находиться под ночным домашним арестом до 21 сентября.

Источник: Ракурс


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