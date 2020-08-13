Обвинувальний акт вручили Стерненку, активіст готовий до битви в суді

Обвинувальний акт вручили Стерненку, активіст готовий до битви в судіhttps://racurs.ua/ua/n142450-obvynuvalnyy-akt-vruchyly-sternenku-aktyvist-gotovyy-do-bytvy-v-sudi.htmlРакурс
Справу одеського активіста Сергія Стерненка тепер буде передано для розгляду по суті до Приморського районного суду Одеси. Сьогодні, 13 серпня, активісту було вручено обвинувальний акт.
Про це повідомив у Facebook сам Стерненко.
Активіст прийшов отримувати обвинувальний акт разом зі своїм адвокатом Миколою Ореховським.
Активіст вкотре заявив, що справа проти нього сфабрикована і його звинувачують у тому, що він захищав своє життя.
На відміну від всіляких суддів вовків як не ховаюсь, не боюсь, прийшов сам і буду процесуально битись, — заявив Стерненко.
Стерненко не хоче, щоб його справа розглядалася у Приморському райсуді Одеси, тому він буде звертатися до Верховного суду з вимогою змінити підсудність на один із судів міста Києва.
Як раніше писав «Ракурс», Шевченківський районний суд Києва 6 серпня змінив запобіжний захід для Стерненка. Одеський активіст буде перебувати під нічним домашнім арештом до 21 вересня.