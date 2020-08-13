Начальник міліції Гродненської області Білорусі вибачився за дії силовиків

Під час протестів у Білорусі, фото: livejournal.com

https://racurs.ua/ua/n142449-nachalnyk-miliciyi-grodnenskoyi-oblasti-bilorusi-vybachyvsya-za-diyi-sylovykiv.html

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Начальник УВС Гродненської області Вадим Синявський вибачився за дії силовиків, які в останні дні жорстоко б’ють учасників акцій протесту в Білорусі.

Це сталося під час розмови з понад двома сотнями співробітників місцевого підприємства «Хімволокно», які протестували проти оголошених результатів виборів, котрі вони вважають сфальсифікованими, повідомляє видання TUT.by.

Пробачте моїм співробітникам, якщо вони зробили вам боляче, — заявив Синявський.

Він пообіцяв присутнім на мітингу «розібратися».

Мені соромно за дії деяких наших співробітників. Але у нас не було іншого вибору, — запевнив посадовець.

Зазначається, що, за словами мітингувальників, майже в кожного з них є родичі та знайомі, які постраждали внаслідок побиття на вулицях Гродно після виборів.

Варто додати, що після початку масових протестів у Білорусі частина правоохоронців вирішили звільнитися. Так зробив, зокрема, капітан міліції з міста Новополоцька Єгор Ємельянов.

11 серпня він звільнився, про що опублікував відповідне повідомлення в соцмережі Instagram.

Проте вже того ж дня його затримали. На Ємельянова склали протокол за «порушення порядку організації чи проведення масових заходів», повідомляє TUT.by.

Сьогодні, 13 серпня. Стало відомо, що його відпустили. Суд в Новополоцьку виправдав Ємельянова.

Нагадаємо, страйки в Білорусі вже охопили низку великих підприємств.