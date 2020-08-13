Начальник милиции Гродненской области Беларуси извинился за действия силовиков

Во время протестов в Беларуси, фото: livejournal.com

https://racurs.ua/n142449-nachalnik-milicii-grodnenskoy-oblasti-belarusi-izvinilsya-za-deystviya-silovikov.html

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Начальник УВД Гродненской области Вадим Синявский извинился за действия силовиков, которые в последние дни жестоко избивают участников акций протеста в Беларуси.

Это произошло во время разговора с более чем двумя сотнями сотрудников местного предприятия «Химволокно», протестовавших против объявленных результатов выборов, которые они считают сфальсифицированными, сообщает издание TUT.by.

Простите моим сотрудникам, если они сделали вам больно, — заявил Синявский.

Он пообещал присутствующим на митинге «разобраться».

Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора, — заверил чиновник.

Отмечается, что, по словам митингующих, почти у каждого из них есть родственники и знакомые, которые пострадали в результате избиения на улицах Гродно после выборов.

Стоит добавить, что после начала массовых протестов в Беларуси часть правоохранителей решили уволиться. Так сделал, в частности, капитан милиции из города Новополоцка Егор Емельянов.

11 августа он уволился, о чем опубликовал соответствующее сообщение в соцсети Instagram.

Однако уже в тот же день его задержали. На Емельянова составили протокол за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», сообщает TUT.by.

Сегодня, 13 августа. Стало известно, что его отпустили. Суд в Новополоцке оправдал Емельянова.

Напомним, забастовки в Беларуси уже охватили ряд крупных предприятий.