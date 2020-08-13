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Ракурс
Забастовками охвачены крупные белорусские предприятия. Фото: Корреспондент

Забастовками охвачены крупные белорусские предприятия (ФОТО, ВИДЕО)

13 авг 2020, 16:05
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Забастовки проходят на крупнейших предприятиях Беларуси. Народ устал от президента Александра Лукашенко и требует перемен. Работники предприятий стараются проводить забастовки в нерабочее время без ущерба для производственного процесса.

Забастовками белорусское общество выражает недовольство и требует от Лукашенко сложения своих полномочий, сообщают в Telegram-каналах белорусские СМИ.

Забастовками охвачены крупные белорусские предприятия. Фото: Telegram

На данный момент в Беларуси забастовки проходят на таких крупных предприятиях:

  • МАЗ;
  • БелАЗ;
  • Интеграл;
  • ОАО «МАПИД»;
  • Гродножилстрой;
  • Керамин;
  • Белмедпрепараты;
  • Белгосфилармония;
  • Гродно-Азот;
  • Лидский рынок;
  • Гродненский завод «Терразит».

Также в забастовках принимают участие медики ряда больниц.

Протестующие требуют остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей.


В двух крупных IT-фирмах в Гродно участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Работники получили официальные письма о том, что время, проведенное под административным арестом, оплачивается в полном объеме.

Как ранее писал «Ракурс», протесты в Беларуси проходят по новой тактике. Женщины создают «цепи солидарности». Они уже второй день выходят на мирные акции в поддержку пострадавших демонстрантов.

Источник: Ракурс


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