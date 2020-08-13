Забастовками охвачены крупные белорусские предприятия (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n142440-zabastovkami-ohvacheny-krupnye-belorusskie-predpriyatiya-foto-video.htmlРакурс
Забастовки проходят на крупнейших предприятиях Беларуси. Народ устал от президента Александра Лукашенко и требует перемен. Работники предприятий стараются проводить забастовки в нерабочее время без ущерба для производственного процесса.
Забастовками белорусское общество выражает недовольство и требует от Лукашенко сложения своих полномочий, сообщают в Telegram-каналах белорусские СМИ.
На данный момент в Беларуси забастовки проходят на таких крупных предприятиях:
- МАЗ;
- БелАЗ;
- Интеграл;
- ОАО «МАПИД»;
- Гродножилстрой;
- Керамин;
- Белмедпрепараты;
- Белгосфилармония;
- Гродно-Азот;
- Лидский рынок;
- Гродненский завод «Терразит».
Также в забастовках принимают участие медики ряда больниц.
Протестующие требуют остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей.
В двух крупных IT-фирмах в Гродно участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Работники получили официальные письма о том, что время, проведенное под административным арестом, оплачивается в полном объеме.
Как ранее писал «Ракурс», протесты в Беларуси проходят по новой тактике. Женщины создают «цепи солидарности». Они уже второй день выходят на мирные акции в поддержку пострадавших демонстрантов.