Забастовками охвачены крупные белорусские предприятия. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/n142440-zabastovkami-ohvacheny-krupnye-belorusskie-predpriyatiya-foto-video.html

Ракурс

Забастовки проходят на крупнейших предприятиях Беларуси. Народ устал от президента Александра Лукашенко и требует перемен. Работники предприятий стараются проводить забастовки в нерабочее время без ущерба для производственного процесса.

Забастовками белорусское общество выражает недовольство и требует от Лукашенко сложения своих полномочий, сообщают в Telegram-каналах белорусские СМИ.

На данный момент в Беларуси забастовки проходят на таких крупных предприятиях:

МАЗ;

БелАЗ;

Интеграл;

ОАО «МАПИД»;

Гродножилстрой;

Керамин;

Белмедпрепараты;

Белгосфилармония;

Гродно-Азот;

Лидский рынок;

Гродненский завод «Терразит».

Также в забастовках принимают участие медики ряда больниц.

Протестующие требуют остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей.

В двух крупных IT-фирмах в Гродно участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Работники получили официальные письма о том, что время, проведенное под административным арестом, оплачивается в полном объеме.

Как ранее писал «Ракурс», протесты в Беларуси проходят по новой тактике. Женщины создают «цепи солидарности». Они уже второй день выходят на мирные акции в поддержку пострадавших демонстрантов.