Страйки охопили великі білоруські підприємства. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n142440-strayky-ohopyly-velyki-biloruski-pidpryiemstva-foto-video.html

Ракурс

Страйки проходять на найбільших підприємствах Білорусі. Народ втомився від президента Олександра Лукашенка і вимагає змін. Працівники підприємств намагаються проводити страйки у неробочий час без шкоди для виробничого процесу.

Страйками білоруське суспільство висловлює невдоволення і вимагає від Лукашенка складання своїх повноважень, повідомляють у Telegram-каналах білоруські ЗМІ.

Наразі в Білорусі страйки проходять на таких великих підприємствах:

МАЗ;

БелАЗ;

Інтеграл;

ВАТ «МАПІД»;

Гродножитлобуд;

Керамін;

Белмедпрепарати;

Белгосфілармонія;

Гродно-Азот;

Лідський ринок;

Гродненський завод «Терразіт».

Також у страйках беруть участь медики низки лікарень.

Протестуючі вимагають зупинити насильство по відношенню до мирних громадян, звільнити затриманих, анулювати результати виборів і провести нові під контролем міжнародних спостерігачів.

У двох великих IT-фірмах у Гродно участь у мирних протестах буде вважатися поважною причиною відсутності на робочому місці. Працівники отримали офіційні листи про те, що час, проведений під адміністративним арештом, оплачується у повному обсязі.

Як раніше писав «Ракурс», протести в Білорусі проходять за новою тактикою. Жінки створюють «ланцюги солідарності». Вони вже другий день виходять на мирні акції на підтримку постраждалих демонстрантів.