Страйки охопили великі білоруські підприємства (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n142440-strayky-ohopyly-velyki-biloruski-pidpryiemstva-foto-video.htmlРакурс
Страйки проходять на найбільших підприємствах Білорусі. Народ втомився від президента Олександра Лукашенка і вимагає змін. Працівники підприємств намагаються проводити страйки у неробочий час без шкоди для виробничого процесу.
Страйками білоруське суспільство висловлює невдоволення і вимагає від Лукашенка складання своїх повноважень, повідомляють у Telegram-каналах білоруські ЗМІ.
Наразі в Білорусі страйки проходять на таких великих підприємствах:
- МАЗ;
- БелАЗ;
- Інтеграл;
- ВАТ «МАПІД»;
- Гродножитлобуд;
- Керамін;
- Белмедпрепарати;
- Белгосфілармонія;
- Гродно-Азот;
- Лідський ринок;
- Гродненський завод «Терразіт».
Також у страйках беруть участь медики низки лікарень.
Протестуючі вимагають зупинити насильство по відношенню до мирних громадян, звільнити затриманих, анулювати результати виборів і провести нові під контролем міжнародних спостерігачів.
У двох великих IT-фірмах у Гродно участь у мирних протестах буде вважатися поважною причиною відсутності на робочому місці. Працівники отримали офіційні листи про те, що час, проведений під адміністративним арештом, оплачується у повному обсязі.
Як раніше писав «Ракурс», протести в Білорусі проходять за новою тактикою. Жінки створюють «ланцюги солідарності». Вони вже другий день виходять на мирні акції на підтримку постраждалих демонстрантів.