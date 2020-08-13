Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Страйки охопили великі білоруські підприємства. Фото: Кореспондент

Страйки охопили великі білоруські підприємства (ФОТО, ВІДЕО)

13 сер 2020, 16:05
999

Страйки проходять на найбільших підприємствах Білорусі. Народ втомився від президента Олександра Лукашенка і вимагає змін. Працівники підприємств намагаються проводити страйки у неробочий час без шкоди для виробничого процесу.

Страйками білоруське суспільство висловлює невдоволення і вимагає від Лукашенка складання своїх повноважень, повідомляють у Telegram-каналах білоруські ЗМІ.

Страйки охопили великі білоруські підприємства. Фото: Telegram

Наразі в Білорусі страйки проходять на таких великих підприємствах:

  • МАЗ;
  • БелАЗ;
  • Інтеграл;
  • ВАТ «МАПІД»;
  • Гродножитлобуд;
  • Керамін;
  • Белмедпрепарати;
  • Белгосфілармонія;
  • Гродно-Азот;
  • Лідський ринок;
  • Гродненський завод «Терразіт».

Також у страйках беруть участь медики низки лікарень.

Протестуючі вимагають зупинити насильство по відношенню до мирних громадян, звільнити затриманих, анулювати результати виборів і провести нові під контролем міжнародних спостерігачів.


У двох великих IT-фірмах у Гродно участь у мирних протестах буде вважатися поважною причиною відсутності на робочому місці. Працівники отримали офіційні листи про те, що час, проведений під адміністративним арештом, оплачується у повному обсязі.

Як раніше писав «Ракурс», протести в Білорусі проходять за новою тактикою. Жінки створюють «ланцюги солідарності». Вони вже другий день виходять на мирні акції на підтримку постраждалих демонстрантів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів
﻿
﻿