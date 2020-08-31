СН сообщила планы монобольшинства в Раде, фото — Ян Доброносов

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Ракурс

Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде объявила, чем займется на четвертой сессии парламента девятого созыва.

Депутаты планируют прежде всего начать с принятия госбюджета Украины на 2021 год, а также законопроектов о государственных символах.

Пресс-служба СН сообщила и о таких намерениях парламентского монобольшинства:

принятие во втором чтении законопроекта о всеукраинском референдуме;

завершение реформы децентрализации, а именно — принятие законов об укрупнении районов;

создание законодательства об индустриальных парках и локализации производства;

законодательство о создании «Дія Сity» — виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину;

продолжение реформы парламента.

Напомним, что Рада собирается на новую сессию 1 сентября.