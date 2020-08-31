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Ракурс
СН сообщила планы монобольшинства в Раде, фото — Ян Доброносов

Законы о референдуме и укрупнении районов — СН сообщила о планах монобольшинства

31 авг 2020, 15:34
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Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде объявила, чем займется на четвертой сессии парламента девятого созыва.

Депутаты планируют прежде всего начать с принятия госбюджета Украины на 2021 год, а также законопроектов о государственных символах.


Пресс-служба СН сообщила и о таких намерениях парламентского монобольшинства:

  • принятие во втором чтении законопроекта о всеукраинском референдуме;
  • завершение реформы децентрализации, а именно — принятие законов об укрупнении районов;
  • создание законодательства об индустриальных парках и локализации производства;
  • законодательство о создании «Дія Сity» — виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину;
  • продолжение реформы парламента.

Напомним, что Рада собирается на новую сессию 1 сентября.

Источник: Ракурс


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