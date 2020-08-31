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Законы о референдуме и укрупнении районов — СН сообщила о планах монобольшинстваhttps://racurs.ua/n143196-zakony-o-referendume-i-ukrupnenii-rayonov-sn-soobschila-o-planah-monobolshinstva.htmlРакурс
Фракция партии «Слуга народа» в Верховной Раде объявила, чем займется на четвертой сессии парламента девятого созыва.
Депутаты планируют прежде всего начать с принятия госбюджета Украины на 2021 год, а также законопроектов о государственных символах.
Пресс-служба СН сообщила и о таких намерениях парламентского монобольшинства:
- принятие во втором чтении законопроекта о всеукраинском референдуме;
- завершение реформы децентрализации, а именно — принятие законов об укрупнении районов;
- создание законодательства об индустриальных парках и локализации производства;
- законодательство о создании «Дія Сity» — виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украину;
- продолжение реформы парламента.
Напомним, что Рада собирается на новую сессию 1 сентября.
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