СБУ. Фото: OilPoint

https://racurs.ua/ua/n143199-pro-chergove-inscenuvannya-vbyvstva-zayavyla-sbu-foto.html

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Служба безпеки України (СБУ) нібито попередила замовне вбивство київського ІТ-спеціаліста та затримала замовника.

Правоохоронці встановили, що киянин планує «прибрати» свого бізнес-партнера, та запропонували свої «послуги». Про це повідомляє прес-центр СБУ.





Замовник мав конфлікт зі своїм партнером через спільні оборудки у компанії. Діяльність компанії була пов’язана з криптовалютами та має деякі ознаки «фінансової піраміди». Життя свого бізнес-партнера замовник оцінив у 5 тис. дол.





Зі свого боку оперативники інсценували зникнення та вбивство жертви, після чого повідомили про виконання замовлення. Після передачі винагороди «кілеру» зловмисника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України.





Повідомляється, що замовнику оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України.

Тепер йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що організаторів фінансової піраміди, яких підозрюють у присвоєнні 250 млн дол. вкладників, затримала СБУ. Вкладниками цієї піраміди були понад 600 тис. осіб.