СБУ. Фото: OilPoint

https://racurs.ua/n143199-ob-ocherednoy-inscenirovke-ubiystva-zayavila-sbu-foto.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) якобы предупредила заказное убийство киевского IT-специалиста и задержала заказчика.

Правоохранители выяснили, что киевлянин планирует «убрать» своего бизнес-партнера, и предложили свои «услуги». Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Заказчик имел конфликт со своим партнером из-за совместных махинаций у компании. Деятельность компании была связана с криптовалютами и имеет некоторые признаки «финансовой пирамиды». Жизнь своего бизнес-партнера заказчик оценил у 5 тыс. долл.

В свою очередь оперативники инсценировали исчезновение и убийство жертвы, после чего сообщили о выполнении заказа. После передачи вознаграждения «киллеру», злоумышленника задержали согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

Сообщается, что заказчику объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины.

Теперь ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы сообщали, что организаторов финансовой пирамиды, которых подозревают в присвоении 250 млн долл. вкладчиков, заблокировала СБУ. Вкладчиками этой пирамиды были более 600 тыс. человек.