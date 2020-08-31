Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников попали под санкции стран Балтии

Александр Лукашенко, фото: Delfi

https://racurs.ua/n143198-lukashenko-i-esche-29-belorusskih-chinovnikov-popali-pod-sankcii-stran-baltii.html

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Александр Лукашенко, президент Беларуси, и еще 29 высокопоставленных белорусских чиновников попали в санкционные списки Литвы, Латвии и Эстонии.

Эти страны считают, что лица, попавшие под санкции, фальсифицировали результаты президентских выборов, состоявшихся в Беларуси 9 августа, а также причастны к насилию над митингующими, сообщает издание ERR.ee.

Отмечается, что среди перечня лиц, попавших под санкции, есть и старший сын Лукашенко Виктор, который работает помощником президента по национальной безопасности.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию этих стран на пять лет (с 31 августа 2020 года до 30 августа 2025 года).

Отмечается, что на уровне руководства ЕС также было принято принципиальное решение ввести санкции против белорусского руководства, но их согласование требует больше времени.

Участники массовых акций протеста в Беларуси считают, что результаты последних президентских выборов в этой стране были сфальсифицированы в пользу Лукашенко. Настоящим победителем выборов они считают оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую.

Напомним, в Минобороны Беларуси недавно заявили, что якобы нашли ряд обустроенных оппозицией тайников с заостренными кольями, камнями, покрышками и горючими жидкостями.