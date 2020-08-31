Лукашенко та ще 29 білоруських чиновників потрапили під санкції країн Балтії

Олександр Лукашенко, фото: Delfi

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Олександр Лукашенко, президент Білорусі, та ще 29 високопоставлених білоруських чиновників, потрапили до санкційного списку Литви, Латвії та Естонії.

Ці країни вважають, що особи, котрі потрапили під санкції, фальсифікували результати президентських виборів, які відбулися в Білорусі 9 серпня, а також причетні до насильства над мітингувальниками, повідомляє видання ERR.ee.

Зазначається, що серед переліку осіб, які потрапили під санкції, є й старший син Лукашенка Віктор, який працює помічником президента з національної безпеки.

Санкції передбачають заборону на в’їзд на територію цих країн на п’ять років (з 31 серпня 2020 року до 30 серпня 2025 року).

Зазначається, що на рівні керівництва ЄС також було ухвалене принципове рішення запровадити санкції проти білоруського керівництва, проте їх узгодження потребує більше часу.

Учасники масових акцій протесту в Білорусі вважають, що результати останніх президентських виборів у цій країни були сфальсифіковані на користь Лукашенка. Справжнім переможцем виборів вони вважають опозиційного кандидата Світлану Тихановську.

Нагадаємо, у Міноборони Білорусі нещодавно заявили, що нібито знайшли низку облаштованих опозицією схованок із загостреними кілками, камінням, покришками та горючими рідинами.