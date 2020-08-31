Местные выборы. Фото: Главком

https://racurs.ua/n143205-komiki-vrachi-aktery-i-rabochaya-baba-kandidatov-v-mery-predstavili-slugi.html

Ракурс

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Именно из-за этого партия «Слуга народа» собралась на внеочередной съезд в понедельник, 31 августа. Во время этого съезда были представлены кандидаты в мэры городов от политической силы.

В целом «слуги» выдвинули 23-х кандидатов на должности глав городов. «Ракурс» публикует полный список этих претендентов.

В Виннице «слуг народа» будет представлять Сергей Борзов — действующий глава Винницкой областной государственной администрации, которую он возглавил 19 июня 2020 года. До этого Борзов возглавлял команду КВН «Винницкие перцы», впоследствии был директором команды КВН «Сборная Украины», после чего начал начал карьеру в Государственном управлении делами.

Кандидатом в мэры Днепра «слуги» выбрали Сергея Рыженко — главного врача Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова. Рыженко является заслуженным врачом Украины, а с 2015 года был депутатом Днепровского облсовета от партии «Солидарность».

В Житомире «слуг народа» на местных выборах будет представлять Виктор Евдокимов. Он — доктор экономических наук, профессор. Написал 137 научных трудов, а большую часть времени работал в Житомирском государственном технологическом университете.

Кандидатом в мэры Запорожья от «Слуги народа» представлен бывший топ-менеджер «Мотор Сичи» Виталий Тишечко, который с 11 августа занимает должность заместителя председателя Запорожской ОГА. Он с 2001 года по июнь 2020 года работал на «Мотор Сичи» и связанных с ней фирмах. В частности, в 2008—2017 годах был заместителем начальника управления кадров «Мотор Сич», а с 2017 года был директором общества с дополнительной ответственностью «Страховая компания «Мотор — Гарант». С июня 2020 стажировался на должность заместителя председателя Запорожской ОГА.

Ивано-Франковск «слуги» предложили возглавить Ивану Богачеву. Он является председателем местного избирательного штаба «Слуги народа». В городе он известен тем, что работает юристом в строительной компании M GROUP DEVELOPMENT.

Кандидатом в мэры Киева, как уже давно известно, стала народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

Кандидат на должность городского головы Кривого Рога — гендиректор Центрального горно-обогатительного комбината, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, Дмитрий Шевчик.

Ольга Ковалева-Алокили стала кандидатом в мэры Кропивницкого. Она имеет более чем 20-летний опыт работы в банковской системе, а с апреля 2020 года была советником председателя Кировоградской ОГА.

Посоревноваться с Андреем Садовым за кресло председателя Львова «слуги» предложили Тарасу Кльофу — 46-летнему военному врачу, внефракционному депутату Львовского горсовета. Также он является заместителем начальника Военно-медицинского клинического центра Западного региона, а в 2019 году баллотировался в Верховную Раду.

Кандидатом от «слуг» в Николаеве стала Татьяна Домбровская, более известная как «рабочая баба» — именно так ее охарактеризовал председатель «Слуги народа» Александр Корниенко. Она занимается предпринимательской деятельностью в городе. Также она возглавила общественное движение «Будущее Николаева». Его работа сосредоточена на улучшении жизни горожан и создании интересных мест в Николаеве. Кроме того, деятельность общественного движения помогает создавать и реализовывать интересные проекты в городе.

На должность мэра Одессы «Слуга народа» выдвинула комика — комедийного актера Олега Филимонова. Филимонов известен прежде всего игрой за команду «Одесские джентльмены», а также работой в «Джентльмен-шоу». Имеет степень доктора филологических наук, 20 лет преподавал в университете, заведовал кафедрой романо-германской филологии.

В Полтаве за место мэра от «слуг» поборется Сергей Иващенко — застройщик, президент спортивного клуба «Полтава».

В Ровно кандидатом от «Слуги народа» избран Виталий Коваль — нынешний председатель Ровенской областной государственной администрации. Эту должность он занимает с сентября 2019 года.

За пост мэра Сум будет соревноваться народный депутат от «Слуги народа» Татьяна Рябуха.

Кандидатом на должность городского головы Славянска стала Ольга Алтунина. Алтунина — депутат горсовета Славянска, входит во фракцию «Самопомощь».

На должность Тернопольского городского головы будет претендовать комический актер, сценарист, капитан команды КВН V.I.P., трехкратный победитель телешоу «Рассмеши комика», автор и актер скетч-шоу «Страна У», участник проекта «Студии 95» — «Бойцовский клуб» Виктор Гевко.

Кандидатом в мэры Ужгорода от «Слуги народа» стал Виктор Щадей — депутат Ужгородского городского совета, в 2014 году исполнял обязанности городского головы Ужгорода.

В мэры Харькова «слуги» выдвинули Алексея Кучера. Алексей Кучер с ноября 2019 года возглавляет Харьковскую областную государственную администрацию. Ему 35 лет, до этого он был народным депутатом. До того, как начать политическую деятельность, работал адвокатом.

Ректора Херсонского государственного университета и депутата Херсонского горсовета, 40-летнего Юрия Кириллова официально представили в качестве будущего кандидата в мэры Херсона. В городском совете Херсона Кириллов недавно входил в «Солидарность», вышел из нее в июне этого года.

Кандидатом в мэры Хмельницкого стала Инна Ящук, которая является беспартийным депутатом местного облсовета.

Кандидатом в мэры города Черкассы от партии «Слуга народа» стал Виталий Ильченко. Он предприниматель, основал аграрную компанию UKRAVIТ, общественный деятель.

От политической партии «Слуги народа» на выборы городского головы Черновцов пойдет Виталий Другановский. Работал в налоговой полиции с 1997 до 2007 года. С тех пор занимается предпринимательской деятельностью.

За пост мэра Чернигова от «слуг» поборется Юрий Тарасовец. Ему 45 лет. В прошлом созыве Черниговского городского совета был депутатом от фракции УДАР, возглавлял земельную комиссию. Занимается бизнесом. В его собственности, в частности, строительная компания «Основа д-7», ресторан «Градецкий».