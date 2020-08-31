Місцеві вибори. Фото: Главком

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Ракурс

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Саме з цього приводу партія «Слуга народу» зібралася на позачерговий з’їзд у понеділок, 31 серпня. Під час цього з’їзду були представлені кандидати у мери міст від політичної сили.

Загалом «слуги» висунули 23-х кандидатів на посади голів міста. «Ракурс» публікує повний список цих претендентів.

У Вінниці «Слугу народу» представлятиме Сергій Борзов — чинний очільник Вінницької обласної державної адміністрації, яку він очолив 19 червня 2020 року. До цього Борзов очолював КВК «Вінницькі перці», згодом був директором команди КВК «Збірна України», після чого розпочав кар'єру у Державному управлінні справами.

Кандидатом у мери Дніпра «слуги» обрали Сергія Риженка — головного лікаря Дніпровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова. Риженко є заслуженим лікарем України, а з 2015 року був депутатом Дніпровської облради від партії «Солідарність».

В Житомирі «Слугу народа» на місцевих виборах представлятиме Віктор Євдокимов. Він є доктором економічних наук, професором. Має 137 наукових праць, а більшу частину часу працював у Житомирському державному технологічному університеті.

Кандидатом у мери Запоріжжя від «Слуги народу» представлений колишній топ-менеджер «Мотор Січі» Віталій Тишечко, який з 11 серпня обіймає посаду заступника голови Запорізької ОДА. Він з 2001 року до червня 2020 року працював на «Мотор Січі» та пов’язаних з нею фірмах. Зокрема, у 2008−2017 роках був заступником начальника управління кадрів «Мотор Січ», а з 2017 року був директором товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор — Гарант». З червня 2020 року стажувався на посаді заступника голови Запорізької ОДА.

Івано-Франківськ «слуги» запропонували очолити Івану Богачову. Він є головою місцевого виборчого штабу «Слуги народу». В місті він відомий тим, що працює юристом в будівельній компанії M GROUP DEVELOPMENT.

Кандидатом у мери Києва, як вже давно відомо, стала народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук.

Кандидат на посаду міського голови Кривого Рогу — гендиректор Центрального гірничо-збагачувального комбінату, що належить олігарху Рінату Ахметову, Дмитро Шевчик.

Ольга Ковальова-Алокілі стала кандидатом у мери Кропивницького. Вона має більш ніж 20-річний досвід роботи в банківській системі, а з квітня 2020 року була радником голови Кіровоградської ОДА.

Позмагатися з Андрієм Садовим за крісло голови Львова «слуги» запропонували Тарасу Кльофі — 46-річному військовому лікарю, позафракційному депутату Львівської міськради. Також він є заступником начальника Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, а у 2019 році балотувався до Верховної Ради.

Кандидатом від «слуг» у Миколаєві стала Тетяна Домбровська, більш відома як «робоча баба» — саме так її охарактеризував голова «Слуги народу» Олександр Корнієнко. Вона займається підприємницькою діяльністю у місті. Також вона очолила громадський рух «Майбутнє Миколаєва». Його робота зосереджена на покращення життя городян та створення цікавих місць у Миколаєві. Окрім того, діяльність громадського руху допомагає створювати та реалізовувати цікаві проекти у місті.

На посаду мера Одеси «Слуга народу» висунула коміка — комедійного актора Олега Філімонова. Філімонов відомий насамперед грою за команду «Одеські джентльмени», а також роботою у «Джентльмен-шоу». Має ступінь доктора філологічних наук, 20 років викладав в університеті, завідував кафедрою романо-германської філології.

В Полтаві за місце мера від «слуг» позмагається Сергій Іващенко — забудовник, президент спортивного клубу «Полтава».

У Рівному кандидатом від «Слуги народу» обрано Віталія Коваля — нинішнього голову Рівненської обласної державної адміністрації. Цю посаду він обіймає з вересня 2019 року.

За посаду мера Сум змагатиметься народний депутат від «Слуги народу» Тетяна Рябуха.

Кандидатом на посаду міського голови Слов’янська стала Ольга Алтуніна. Алтуніна — депутат міськради Слов’янська, входить до фракції «Самопоміч».

На посаду Тернопільського міського голови претендуватиме комічний актор, сценарист, капітан команди КВК V.I.P., триразовий переможець телешоу «Розсміши коміка», автор та актор скетч-шоу «Країна У», учасник проекту «Студії 95» — «Бійцівський клуб» Віктор Гевко.

Кандидатом в мери Ужгорода від «Слуги народу» став Віктор Щадей — депутат Ужгородської міської ради, у 2014 році виконував обов’язки міського голови Ужгорода.

У мери Харкова «слуги» висунули Олексія Кучера. Олексій Кучер з листопада 2019 року очолює Харківську обласну державну адміністрацію. Йому 35 років, до цього він був народним депутатом. До того, як розпочати політичну діяльність, працював адвокатом.

Ректора Херсонського державного університету та депутата Херсонської міськради, 40-річного Юрія Кирилова було офіційно представлено в якості майбутнього кандидата в мери Херсона. У міській раді Херсона Кирилов донедавна входив до «Солідарності», вийшов із неї у червні цього року.

Кандидатом у мери Хмельницького стала Інна Ящук, яка є позапартійним депутатом місцевої облради.

Кандидатом у мери міста Черкаси від партії «Слуга народу» став Віталій Ільченко. Він підприємець, заснував аграрну компанію UKRAVIТ, громадський діяч.

Від політичної партії «Слуга Народу» на вибори міського голови Чернівців піде Віталій Другановський. Працював у податковій поліції з 1997 до 2007 року. Відтоді займається підприємницькою діяльністю.

За посаду мера Чернігова від «слуг» змагатиметься Юрій Тарасовець. Йому 45 років. У минулому скликанні Чернігівської міської ради був депутатом від фракції УДАР, очолював земельну комісію. Займається бізнесом. У його власності, зокрема, будівельна компанія «Основа буд-7», ресторан «Градецький».