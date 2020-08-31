Справу судді-хабарника Зварича відмовився переглядати Верховний суд. Фото: zaxid.net

https://racurs.ua/ua/n143204-spravu-suddi-habarnyka-zvarycha-vidmovyvsya-pereglyadaty-verhovnyy-sud.html

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Верховний суд відмовив у перегляді справи судді-«колядника» Ігоря Зварича. Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду 31 серпня залишив без задоволення касаційну скаргу Ігоря Зварича, котрий оскаржував ухвалу Київського апеляційного суду від 19 травня щодо повернення йому заяви про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали Апеляційного суду міста Києва від 30 березня.

Цей суд залишив у силі вирок Оболонського райсуду від 19 вересня 2011 року. Про це повідомляє Судова влада України.

Як відомо, У 2011 році голову Львівського апеляційного адміністративного суду засудили до 10 років за хабарництво. Суддя відсидів у в’язниці п’ять років. Наприкінці 2015 року, відповідно до «закону Савченко», Оболонський райсуд Києва звільнив екс-суддю від відбування покарання.

Нагадаємо, колишній суддя Ігор Зварич оскаржує вирок, відповідно до якого його засудили до 10 років позбавлення волі. Він звертався до Феміди із заявою про оскарження вироку за нововиявленими обставинами.