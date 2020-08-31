Дело судьи-взяточника Зварыча отказался пересматривать Верховный суд. Фото: zaxid.net

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Верховный суд отказал в пересмотре дела судьи-«колядника» Игоря Зварыча. Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда 31 августа оставил без удовлетворения кассационную жалобу Игоря Зварыча, который оспаривал постановление Киевского апелляционного суда от 19 мая о возврате ему заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам постановления Апелляционного суда города Киева от 30 марта.

Этот суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда от 19 сентября 2011 года. Об этом сообщает Судебная власть Украины.

Как известно, в 2011 году председателя Львовского апелляционного административного суда приговорили к 10 годам за взяточничество. Судья отсидел в тюрьме пять лет. В конце 2015 года, согласно «закону Савченко», Оболонский райсуд Киева освободил экс-судью от отбывания наказания.

Напомним, бывший судья Игорь Зварыч обжалует приговор, в соответствии с которым его приговорили к 10 годам лишения свободы. Он обращался к Фемиде с заявлением об обжаловании приговора по вновь открывшимся обстоятельствам.