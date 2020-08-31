На Харьковщине обнаружили масштабный схрон боеприпасов. Фото: Нацполиция

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Схрон боеприпасов обнаружили в Харьковской области — огромное количество гранат и патронов хранились в гараже города Люботин.

В подвале гаража хранились почти 62 тыс. патронов различного калибра и значительное количество вспомогательных военных средств. Все это нашли во время санкционированного обыска, который проводили в течение 28 и 29 августа. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба Национальной полиции в Харьковской области.

Было обнаружено и изъято 472 корпуса ручных гранат различного типа, 480 запалов типа «УЗРГМ», 668 гранатометных выстрелов различного типа, 121 пусковой ракетный двигатель, 49 реактивных противотанковых гранат различного типа, 66 ручных дымовых гранат. Кроме того, в гараже хранили 20 сигнальных, осветительных, минометных и противопехотных мин, выстрел с осколочным фугасным снарядом.

Также полицейские изъяли 55 ящиков с 62 тыс. патронов, 20 тротиловых шашек общим весом 5 кг, 7 кг пластида, 1,5 кг другой взрывчатки.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале августа в зоне проведения операции Объединенных сил обнаружили схрон со взрывчаткой, обустроенный «спецслужбой» донецких боевиков.