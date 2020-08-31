Выплату надбавок требуют вернуть судьи

Совет судей Украины. Фото: Lexіnform

https://racurs.ua/n143206-vyplatu-nadbavok-trebuut-vernut-sudi.html

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Глава Совета судей Украины Богдан Монич отправил письмо с требованием вернуть надбавки судьям, которые были отменены на время карантина.

Письмо получили главы Верховного суда, Высшего антикоррупционного суда, Государственной судебной администрации Украины и судов первой и апелляционной инстанций. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины.

Как отмечается в письме, 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины (КСУ) по делу № 1−14/2020 (230/20) признал неконституционным ограничение зарплат топ-чиновников и судей. После признания судом неконституционности, законы должны утратить силу со дня принятия решения.

Учитывая этот факт, Совет судей требует возобновить выплату судейского вознаграждения в соответствии с количеством отработанных в месяце рабочих дней.

Член Высшего совета правосудия Светлана Шелест заявила, что КСУ прямо указал в решении, что после окончания срока действия ограничений судьям должны выплатить компенсацию в виде части вознаграждения, которое было утеряно за время действия карантина.

Напомним, ранее мы сообщали, что зарплаты чиновников Кабинета министров, а также других органов власти на время пандемии и борьбы с коронавируса сократили до 10 минимальных зарплат — это около 47 тыс. грн.