Виплати надбавок вимагають повернути судді

Рада суддів України. Фото: Lexinform

https://racurs.ua/ua/n143206-vyplaty-nadbavok-vymagaut-povernuty-suddi.html

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Голова Ради суддів України Богдан Моніч відправив листа з вимогою повернути надбавки суддям, що були скасовані під час карантину.

Лист отримали голови Верховного суду, Вищого антикорупційного суду, Державної судової адміністрації України та судів першої та апеляційної інстанцій. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України.

Як зазначається у листі, 28 серпня 2020 року Конституційний суд України (КСУ) у справі № 1−14/2020 (230/20) визнав неконституційним обмеження зарплат топ-чиновників та суддів. Після визнання судом неконституційності, закони повинні втратити чинність із дня ухвалення рішення.

Враховуючи цей факт, Рада суддів України вимагає відновити виплату суддівської винагороди відповідно до кількості відпрацьованих у місяці робочих днів.

Член Вищої раді правосуддя Світлана Шелест заявила, що КСУ прямо вказав у рішенні, що після закінчення терміну дії обмежень суддям має бути також виплачена у якості компенсації частина винагороди, яка була втрачена за час дії карантину.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зарплати чиновників Кабінету міністрів, а також інших органів влади на час пандемії та боротьби з коронавірусом скоротили до 10 мінімальних зарплат — це близько 47 тис. грн.