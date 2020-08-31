На Харківщині виявили масштабний схрон боєприпасів. Фото: Нацполіція

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Схрон боєприпасів виявили у Харківській області — величезна кількість гранат та набоїв зберігалися у гаражі міста Люботин.

У підвалі гаража зберігали майже 62 тис. набоїв різного калібру та значну кількість допоміжних військових засобів. Все це знайшли під час санкціонованого обшуку, який проводили упродовж 28 та 29 серпня. Про це 31 серпня повідомила прес-служба Національної поліції в Харківській області.

Було виявлено та вилучено 472 корпуси ручних гранат різного типу, 480 запалів типу «УЗРГМ», 668 гранатометних пострілів різного типу, 121 пускових ракетних двигунів, 49 реактивних протитанкових гранат різного типу, 66 ручних димових гранат. Крім того, у гаражі зберігали 20 сигнальних, освітлювальних, мінометних та протипіхотних мін, постріл з осколковим фугасним снарядом.

Також поліцейські вилучили 55 ящиків з 62 тис. набоїв, 20 тротилових шашок загальною вагою 5 кг, 7 кг пластиду, 1,5 кг іншої вибухівки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на початку серпня у зоні проведення операції Об'єднаних сил виявили схрон з вибухівкою, облаштований «спецслужбою» донецьких бойовиків.