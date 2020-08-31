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Ракурс
Минобразования. Фото: Фокус

Минобразования не получило денег из коронавирусного фонда — в чем причина

31 авг 2020, 18:09
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Министерство образования и науки (МОН) не получило никаких доплат из фонда борьбы с коронавирусом COVID-19, несмотря на заявку на выделение более 2 млрд грн.

Сейчас фонд пуст. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра Сергей Шкарлет на брифинге о начале нового учебного года.

Он рассказал, что средства могут выделить при перераспределении, которое состоится в октябре. Сейчас МОН подало бюджетное предложение по расходам на санитарную защиту учеников и педагогов на следующий год. Новая субвенция планируется на сумму 13,3 млрд грн.


Напомним, что Кабинет министров 22 апреля утвердил порядок использования средств фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19.

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса в Украине продолжается, деньги из фонда борьбы с коронавируса были направлены в фонд программы «Большая стройка», целью которой является развитие инфраструктуры.

Источник: Ракурс


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