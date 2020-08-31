В Украине повысят минимальную пенсию — кто получит надбавку

Пенсия. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n143210-v-ukraine-povysyat-minimalnuu-pensiu-kto-poluchit-nadbavku.html

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Пенсии в Украине повысят с 1 сентября. Теперь получить большую выплату сможет ряд категорий пенсионеров. Причиной для увеличения стало повышение минимальной заработной платы до 5 тыс. грн.

Теперь минимальная пенсия вырастет до 2 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

Сообщается, что размер пенсии повысят для неработающих пенсионеров, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж. Для мужчин стаж должен быть 35 лет, для женщин — 30 лет. Пенсии пересчитают 1,6 млн пенсионеров.

Минимальный размер пенсии для пенсионеров вырастет на 40%. Новую пенсию можно будет получить уже в сентябре.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсий с использованием нового показателя минимальной заработной платы будет осуществляться только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

Напомним, ранее мы сообщали, что льготную пенсию без достижения пенсионного возраста и при наличии минимального трудового стажа в Украине можно получить согласно постановлению Кабмина № 909.