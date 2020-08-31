По резиденции президента будут водить экскурсии

Резиденция президента. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n143211-po-rezidencii-prezidenta-budut-vodit-ekskursii.html

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Экскурсии для школьников будут проводить в церемониальной резиденции президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце.

Зарегистрироваться на экскурсию можно будет уже 4 сентября 2020 года. Дворец будет открыт для всех посетителей в пятницу, субботу и воскресенье. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Сообщается, что для того, чтобы попасть на экскурсию, нужно предварительно забронировать дату и время своего визита, а затем купить билет. Экскурсия продлится 45 минут.

Стоимость билета составит 150 грн, а для льготников со скидкой — 75 грн. Для детей до 7 лет экскурсии будут бесплатными.

До четверга посетить дворец смогут только группы школьников. Для них будет выбираться особая программа экскурсии с учетом возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

Сообщается, что в качестве экспозиции будут представлены картины и подарки президентов Украины, церемониальный зал и зал для переговоров.

Дворец является памятником дворцовой архитектуры стиля барокко и внесен в реестр памятников национального культурного достояния. В нем проводятся саммиты, официальные приемы, церемонии вручения грамот послами иностранных государств, встречи иностранных делегаций.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине разгорелся скандал, который вызвал концерт ко Дню независимости. Скандал возник вокруг 17-минутного попурри «Музыкальная история Независимости», которое прозвучало 24 августа на Софийской площади. Не всем украинцам понравилось выступление звезд. Звезды сделали попурри на известные песни. Всего их было 42, но часть из них знаменитости спели на русском языке.

В соцсетях также отметили, что главное торжественное событие страны напомнило новогодний корпоратив.