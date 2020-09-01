Отримати компенсації від бойовиків хочуть родичі жертв збитого літака МН17

МН17. Фото: Громадське

https://racurs.ua/ua/n143253-otrymaty-kompensaciyi-vid-boyovykiv-hochut-rodychi-jertv-zbytogo-litaka-mn17.html

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Справа МН17 щодо збитого Boeing 777 над окупованим Донбасом розслідується у Гаазькому суді у Нідерландах.

Головну увагу суд приділив родичам загиблих та виступам адвокатів одного з чотирьох обвинувачених. Понад 300 рідних жертв трагедії заявили про бажання подати позови щодо компенсації. Про це повідомляє «Укрінформ».

Представники родичів загиблих у суді заявили, що планують отримати так звані «репарації», тобто компенсацію для відновлення справедливості. Адже насамперед для них важливо, щоб винних у трагедії було пригнуто до відповідальності.

Повідомляється, що виплачувати компенсацію родичам повинні будуть винуватці трагедії за українським законодавством. Для підготовки відповідних вимог представникам родичів загиблих знадобиться близько чотирьох місяців. Тож подати вимоги про компенсації треба не пізніше 1 лютого 2021 року.

Наразі родичі загиблих у трагедії МН17 отримали компенсацію від Малайзійських авіаліній, умови яких не розголошуються. Родичі не отримали компенсацій за законом Нідерландів, бо вони можливі лише в тому випадку, якщо злочин було вчинено на території Нідерландів.

Бажання отримати компенсації висловили 316 родичів загиблих, а виступити у залі суду готові 66 родичів загиблих. Ще 10 готові записати відеозвернення.

Наступне судове засідання суд призначив на 28 вересня 2020 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що усі підозрювані у справі щодо збитого літака знову проігнорували суд в Гаазі. У статусі обвинувачуваних перебувають троє громадян Росії — Сергій Дубінський, терорист Ігор Гіркін і Олег Пулатов, а також громадянин України Леонід Харченко.