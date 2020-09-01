Получить компенсации от боевиков хотят родственники жертв сбитого самолета МН17

МН17. Фото: Громадське

https://racurs.ua/n143253-poluchit-kompensacii-ot-boevikov-hotyat-rodstvenniki-jertv-sbitogo-samoleta-mn17.html

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Дело МН17 о сбитом Boeing 777 над оккупированным Донбассом расследуется в Гаагском суде в Нидерландах.

Больше всего внимания суд уделил родственникам погибших и выступлению адвокатов одного из четырех обвиняемых. Более 300 родных жертв трагедии заявили о желании подать иски о компенсации. Об этом сообщает «Укринформ».

Представители родственников погибших в суде заявили, что планируют получить так называемые «репарации», то есть компенсацию для восстановления справедливости. Ведь в первую очередь для них важно, чтобы виновные в трагедии были привлечены к ответственности.

Сообщается, что выплатить компенсацию родственникам должны будут виновники трагедии согласно украинскому законодательству. Для подготовки соответствующих требований адвокатам родственников погибших понадобится около четырех месяцев. Поэтому подать требования о компенсации надо не позднее 1 февраля 2021 года.

На данный момент родственники погибших в трагедии МН17 получили компенсацию от Малайзийских авиалиний, условия которых не разглашаются. Родственники также не получили компенсацию по закону Нидерландов, потому что такая выплата возможна только в том случае, если преступление было совершено на территории Нидерландов.

Желание получить компенсации выразили 316 родственников погибших, а выступить в зале суда готовы 66 родственников погибших. Еще 10 готовы записать видеообращение.



Следующее судебное заседание суд назначил на 28 сентября 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что все подозреваемые по делу о сбитом самолете снова проигнорировали суд в Гааге. В статусе обвиняемых находятся трое граждан России — Сергей Дубинский, террорист Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.