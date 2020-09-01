Елена Зеленская поработала гидом в Мариинском дворце. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Мариинский дворец, церемониальную резиденцию президента Украины, открывают для широкой общественности.

Прогуляться по дворцу впервые после 12 лет реставрации могут все желающие. Резиденция Зеленского отрыта для экскурсий в пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00. Кроме того, каждый четверг обещают проводить бесплатные экскурсии для школьников. Об этом 1 сентября сообщил пресс-центр Офиса президента.

Первая экскурсия состоялась накануне Дня знаний с личным участием жены президента. Елена Зеленская провела детей по залам и комнатам дворца и рассказала о церемониальных мероприятиях, протоколах встреч официальных делегаций и этикете официальных обедов.

Я очень рада, что первыми его посетителями стали дети, школьники, и, пользуясь возможностями, которые предоставляет статус жены президента, хочу сделать символический подарок ко Дню знаний для всех школьников Украины и пригласить их на бесплатные экскурсии по дворцу, — отметила Зеленская.

В Офисе президента добавили, что бесплатные экскурсии по Мариинскому дворцу для организованных групп школьников будут проводить каждый четверг. Каждую экскурсию будут адаптировать с учетом типа учебного заведения, возраста школьников и специфики исторического периода, который они сейчас изучают. Отмечается, что попасть в Мариинский дворец может каждая школа Украины, предварительно оставив заявку на сайте дворца.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская выступила инициатором того, чтобы в самых выдающихся и известных музеях по всему миру были украиноязычные аудиогиды.