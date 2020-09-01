Огромный тайник с оружием нашла СБУ в Луганской области (ФОТО)https://racurs.ua/n143255-ogromnyy-taynik-s-orujiem-nashla-sbu-v-luganskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Служба безопасности Украины (СБУ) нашла тайник с большим количеством оружия на Луганщине.
Арсенал располагался в подземном схроне возле жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Правоохранители нашли в тайнике:
- два гранатомета РПГ-22;
- 66 артиллерийских снарядов;
- восемь противопехотных гранат различных модификаций;
- противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила — 7,5 кг);
- более 7 тыс. патронов различного калибра.
Сейчас выясняется, кому принадлежит тайник, а также проверяется информация о причастности к нему боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования. Изъятое оружие передали группе разминирования для утилизации.
По факту обнаружения тайника начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Владельцев тайника ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Мариуполе Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых контролировало так называемое Министерство информации ДНР.