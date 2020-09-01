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Ракурс
СБУ. Фото: Украинская правда

Огромный тайник с оружием нашла СБУ в Луганской области (ФОТО)

1 сен 2020, 15:32
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Служба безопасности Украины (СБУ) нашла тайник с большим количеством оружия на Луганщине.

Арсенал располагался в подземном схроне возле жилых домов в селе Колядовка Новоайдарского района. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители нашли в тайнике:

  • два гранатомета РПГ-22;
  • 66 артиллерийских снарядов;
  • восемь противопехотных гранат различных модификаций;
  • противотанковую мину ТМ-62 (вес тротила — 7,5 кг);
  • более 7 тыс. патронов различного калибра.


Арсенал, который обнаружили в тайнике. Фото: пресс-служба СБУСейчас выясняется, кому принадлежит тайник, а также проверяется информация о причастности к нему боевиков пророссийского незаконного вооруженного формирования. Изъятое оружие передали группе разминирования для утилизации.

Обнаруженное оружие и патроны. Фото: пресс-служба СБУПо факту обнаружения тайника начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).


Владельцев тайника ожидает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Мариуполе Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила сеть интернет-агитаторов, которых контролировало так называемое Министерство информации ДНР.

Источник: Ракурс


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