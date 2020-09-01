Вовк остается в Окружном админсуде. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n143256-vovk-ostaetsya-v-okrujnom-adminsude-edinoglasnoe-reshenie-vsp.html

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Павел Вовк, председатель Окружного админсуда Киева, останется в своей должності. Такое решение принял Высший совет правосудия (ВСП).

ВСП принял это решение единогласно. Об этом сообщил председатель Совета общественного контроля НАБУ Роман Маселко на своей странице в Facebook.

ВСП мотивировал свое решение тем, что прокуратура якобы не предоставила доказательства причастности Вовка к уголовным правонарушениям.

В конце концов, после новой публикации НАБУ записей о том, как Вовк фактически руководит ВСП, на другой результат я и не рассчитывал. Это также свидетельствует, что при этом ВСП у нас нет ни единого шанса на настоящее правосудие, — отметил Маселко.

В то же время пресс-служба Высшего совета правосудия сообщает лишь о решении относительно Вовка. Останутся ли в своих должностях другие судьи, которым было объявлено о подозрениях, неизвестно. Это, в частности, заместитель Вовка Евгений Аблов, судьи Игорь Качура, Владимир Келеберды, Алексей Огурцов и Игорь Погребниченко.

Отметим, что трансляция заседания Высшего совета правосудия не велась. ВСП объяснил, что просьба СМИ и общественных организаций не является достаточным основанием для видеотрансляции заседания об отстранении судей Окружного административного суда Киева. Для этого, по информации ВСП, нужно желание участников заседания.

Напомним, 17 июля НАБУ пришло с обысками в Окружной административный суд Киева. Детективы объявили о подозрении голове ОАСК Павлу Вовку, заместителю председателя суда Евгению Аблову, пяти другим судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. По версии следствия, Вовк возглавил «преступную организацию», в состав которой входило не менее 12 человек, для «захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины и Высшим советом правосудия».