Чий Крим, розповіла Тихановська

Світлана Тихановська озвучила свою позицію щодо Криму

https://racurs.ua/ua/n143258-tyhanovska-ozvuchyla-svou-pozyciu-schodo-terytorialnoyi-prynalejnosti-krymu.html

Ракурс

Світлана Тихановська, лідер опозиції Білорусі, не поспішає визначати Крим українським.

Політик зазначила, що не хоче, щоб питання Криму розділило білорусів. При цьому вона погоджується, що анексія Криму відбулася всупереч міжнародним законам. Про це опозиціонер заявила в інтерв’ю Lrt.lt.

Коли я була претендентом у кандидати, або кандидатом у президенти, я озвучувала позицію, яка у нас прийнята в Білорусі, що Крим de jure український, А de facto — російський. Ми ж розуміємо, що існують міжнародні закони і що Крим відійшов іншій державі всупереч цим законам, — зазначила Тихановська.



За її словами, насамперед потрібно розібратися з ситуацією в Білорусі і призначити нові, чесні вибори. Політик погоджується, що ситуація з Кримом дуже складна і самі білоруси мають різні погляди це питання. Тихановська не хоче, щоб Крим роз'єднав громадян Білорусі.

Нагадаємо, головний опонент чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка Світлана Тихановська закликала Європейський Союз не визнавати результати виборів в Білорусі.