Погода в Украине. Фото: Ракурс

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Ракурс

Погода в Украине 3 сентября ожидается с грозами и ливнями в западных и части центральных областей.

В ближайшие сутки погода ухудшится в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Черновицкой, Тернопольской, Житомирской и Хмельницкой областях. На остальной территории государства облачность с прояснениями. Ночью температура воздуха от 11° до 21° тепла, а днем столбики термометров покажут 20−35° выше нуля. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 сентября ожидается облачная с прояснениями, существенных осадков не обещают. Ночью воздух прогреется до 18−20° тепла, а днем — 26−28° выше нуля.

Погода в Харькове в четверг будет облачной. Температура воздуха ночью 17−19° тепла, днем 32−34° выше нуля.

Погода в Одессе завтра ожидается без существенных осадков, будет преобладать облачность с прояснениями. Температура воздуха в курортном городе ночью ожидается 19−21° тепла, а днем — 32−34° выше нуля.

Погода во Львове в ближайшие сутки будет дождливой, ожидаются и грозы. Температурные показатели в областном центре будут следующими — ночью 11−13° тепла, а днем — 20−22° выше нуля по Цельсию.

Погода в Карпатах 3 сентября ожидается дождливая и с грозами. Столбики термометров ночью покажут 11−14° тепла, а днем 20−24° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 3 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, украинские синоптики обещали, что 2 сентября погода в Украине ожидается солнечная и жаркая. В Гидрометцентре обещали, что температура воздуха днем прогреется до +36° в южных областях страны.