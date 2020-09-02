Лесной пожар на Харьковщине. Фото: ГСЧС

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Лесной пожар возник в Двуречанском районе на Харьковщине — огонь охватил площадь лесов в 400 га.

Из-за порывов ветра пламя начало перекидываться на верхушки деревьев и на жилой сектор села Горобовка, граничащего с лесом. Огонь уничтожил восемь домов. Пожар тушат 13 единиц техники и 80 человек личного состава. Также спасатели задействовали пожарный поезд, пожарный самолет АН-32П и пять единиц техники лесхоза. Об этом 2 сентября сообщило управление ГСЧС в Харьковской области.

Кроме того, вблизи села Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета на территории Новомосковского лесохозяйства горит лесная подстилка на площади около 10 га. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

А в Луганской области бойцы ГСЧС тушат горящий тростник на площади 80 га неподалеку Станицы Луганской. Местное население уже предупредили о возможной эвакуации. Ситуация осложняется сильным порывом ветра, что влечет угрозу населенным пунктам.

Предварительная причина пожара — возгорание помойки, из которой из-за порывов ветра огонь перекинулся на лес. Однако правоохранительные не исключают версии поджога.

В Офисе президента заявили, что Владимир Зеленский собрал срочное совещание по пожарам и держит ситуацию на контроле.

В случае необходимости мы должны организовать эвакуацию всех людей, думать прежде всего об их безопасности. Все должно быть сделано для скорейшей локализации и тушения. А также уже должны думать о выделении финансирования для покрытия потерь, — отметил президент.

Напомним, в июле в Луганской области возник масштабный пожар в результате обстрела боевиков. ЧП произошло вблизи села Лопаскино Новоайдарского района.