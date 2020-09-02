Летающего «железного человека» заметили в небе США — новости мира

https://racurs.ua/n143317-letauschego-jeleznogo-cheloveka-zametili-v-nebe-ssha-video.html

Ракурс

Летающего «железного человека» заметили в небе США. Об этом сообщили пилоты разных авиакомпаний, пролетавших в тот момент над Лос-Анджелесом.

Пилоты видели человека с реактивным ранцем близ местного аэропорта. Американские СМИ опубликовали записи разговоров авиадиспетчеров с пилотами. Известно, что первый инцидент произошел ближе к вечеру 31 августа. В тот день человека с реактивным ранцем увидел пилот American Airlines. Позже эту информацию подтвердил пилот авиакомпании SkyWest, пишет Аutoblog.

По словам пилотов, «железного человека» они увидели практически на высоте своих самолетов, которая в тот момент составляла около 1 км.

Напомним, ранее в Дубае человек с реактивным ранцем поднялся на высоту свыше 1,8 км. Однако в ОАЭ план такого полета был согласован с авиаслужбами. В свою очередь, инцидент в Лос-Анджелесе несет опасность как для человека с ранцем, так и для окружающих самолетов, находящихся в небе.

Ранее сообщалось, что реактивный ранец способен разгоняться до 320 км в час, находиться в воздухе 12 мин, пролетать около 30 км и подниматься на высоту до 4,5 км.