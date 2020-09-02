Курсантки, пострадавшие в ДТП. Фото: bigkyiv.com.ua

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Девушки-курсантки, пострадавшие в резонансном ДТП с участием пьяного военнослужащего, стремятся продолжить обучение в Военно-медицинской академии

Получать образование девушки хотят, даже после получения ужасных травм после аварии. На ученом совете академии приняли решение, что девушкам создадут все необходимые условия, чтобы они смогли получить специальность военных медиков. Об этом 2 сентября сообщает «Експрес».

Отмечается, что Александра Гуй, Галина Николин и Татьяна Николаева находятся в одной палате. Их навещают родные и друзья. Волонтер Наталья Воронкова в Facebook опубликовала видео неожиданной встречи курсанток с теми, кто спас им жизнь: Сергеем и Антоном.

Галине Николин врач разрешил на 30 мин выехать на улицу. Девушка получила тяжелые переломы: одна ее нога в гипсе, другая — на специальном аппарате. Пострадавшую постоянно донимает боль. Уже на второй день после ДТП она позвонила бабушке и поздравила ее с 78-летием, но об аварии не рассказывала, чтобы не огорчить.

У Александры Гуй плохой сон, потому что постоянно переживает моменты той страшной аварии. Вопрос о возможной ампутации второй ноги до сих пор не снят. Рядом с девушкой постоянно находится один из ее братьев.

Татьяна Николаева недавно перенесла еще одну операцию. Она чувствует боль в ампутированной ноге, имеет слабость и температуру. В палате постоянно рядом ее мама и любимый парень.

Напомним, 25 августа в Киеве пьяный военнослужащий наехал на трех курсанток, в результате чего двум девушкам ампутировали ноги.