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Ракурс
Два питона обрушили потолок в жилом доме в Австралии

Два питона обрушили потолок в жилом доме в Австралии (ФОТО)

2 сен 2020, 17:17
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Два питона обрушили потолок в жилом доме в Австралии — новых «домашних питомцев» обнаружил по приходу домой австралиец из города Лейсис-Крик в штате Квинсленд.

Изначально мужчина увидел обрушенный потолок и попытался выяснить, что произошло, поскольку дождя или других погодных явлений в тот день не было, пишет Hindustan Times в Твиттер.

Вскоре он обнаружил виновников происшествия — двух ковровых или ромбических питонов (Morelia spilota) длиной 2,5 и 2,8 м. Один из них уже успел перебраться в спальню, а другой — в гостиную. Общий вес двух змей составляет порядка 50 кг.

Два пітони обвалили стелю в будинку австралійця / Фото: Brisbane North Snake Catchers and Relocation у Фейсбук

Два пітони обвалили стелю в будинку австралійця / Фото: Brisbane North Snake Catchers and Relocation у Фейсбук

Два пітони обвалили стелю в будинку австралійця / Фото: Brisbane North Snake Catchers and Relocation у Фейсбук

Два пітони обвалили стелю в будинку австралійця / Фото: Brisbane North Snake Catchers and Relocation у Фейсбук

Два пітони обвалили стелю в будинку австралійця / Фото: Brisbane North Snake Catchers and Relocation у Фейсбук

Два пітони обвалили стелю в будинку австралійця / Фото: Brisbane North Snake Catchers and Relocation у Фейсбук

Избавиться от змей хозяину дома помог специалист Стивен Браун из центра, специализирующегося на отлове змей Brisbane North Snake Catchers and Relocation.


Я предполагаю, что эти два самца подрались из-за самки, которая находилась поблизости на крыше, — сказал Стивен Браун.

По его мнению, самка все еще могла находиться в потолке или поблизости, однако ее так и не нашли. Не известно, как питоны пробрались в потолок. Позже их вернули в дикую природу.

Источник: Ракурс


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