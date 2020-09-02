Два пітони обвалили стелю житлового будинку в Австралії / Brisbane North Snake Catchers and Relocation

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Ракурс

Два пітони обвалили стелю житлового будинку в Австралії — нових «домашніх улюбленців» виявив австралієць з міста Лейсіс-Крик в штаті Квінсленд, прийшовши додому.

Спочатку чоловік побачив обвалену стелю і спробував з’ясувати, що трапилося, оскільки дощу або інших погодних явищ того дня не було, пише Hindustan Times у Твіттер.

Незабаром він виявив винуватців події — двох килимових або ромбічних пітонів (Morelia spilota) довжиною 2,5 і 2,8 м. Один з них вже встиг перебратися в спальню, а інший — у вітальню. Загальна вага двох змій становить близько 50 кг.

Позбутися змій господареві будинку допоміг фахівець Стівен Браун з центру, що спеціалізується на вилові змій Brisbane North Snake Catchers and Relocation.

Я припускаю, що ці два самця побилися через самку, яка перебувала поблизу на даху, — зазначив Стівен Браун.

На його думку, самка все ще могла перебувати в стелі або поблизу, проте її так і не знайшли. Не відомо, яким чином пітонам вдалося потрапити під стелю. Пізніше їх повернули в дику природу.