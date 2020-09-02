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Ракурс
Дельфін. Фото: Pixabay

Дельфін втік у річку з моря — його зняли очевидці на відео

2 вер 2020, 13:44
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Дельфін подолав понад 20 км від моря і розмістився в прісних водах. У графстві Кембриджшир на сході Великої Британії пара, яка прогулювалася біля річки, була шокована, побачивши рідкісну тварину в незвичайному місці.

Вони вирішили, що тварина загубилася. Про це повідомляє Daily Mail.

32-річний британець Річард Пріст разом з його 41-річною дружиною Сереною гуляли вздовж річки Нене в місті Уісбек, коли побачили рідкісну тварину в прісних водах. Пара вирішила, що дельфін заблукав, тому повідомила про побачене в Фонд Морського дозору.

Фонд займається спостереженнями за дельфінами та китоподібними у водах Великої Британії і Ірландії. Після перегляду відео, яке зняли очевидці, вони підтвердили, що це звичайнісінький морський дельфін.

Експерти зазначили, що дельфін піднявся вгору по річці дуже далеко і знаходився за межами свого звичайного середовища проживання. Як правило, морські мешканці харчуються рибою, яка водиться в глибоких водах.

Повідомляється, що у цьому регіоні рідко зустрічаються звичайні дельфіни, оскільки вони майже не заходять в Північне море. Дельфіни можуть досягати 2,5 м у довжину і важити до 235 кг і зазвичай живуть на великій глибині.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що крокодила гігантського розміру виявили в туристичній місцевості Топ-Енд в австралійському штаті Північна територія.

Цей крокодил — найбільший за останні кілька років. Довжина тварини склала 4,4 м, а вага гігантської рептилії досягає 350 кг.

Джерело: Ракурс


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