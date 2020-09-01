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Крокодил. Фото: Australian Reptile Park

Гігантського крокодила знайшли в Австралії — фото незвичайної тварини

1 вер 2020, 17:32
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Крокодила гігантського розміру виявили в туристичній місцевості Топ-Енд в австралійському штаті Північна територія.

Дослідники виловили найбільшого крокодила за останні кілька років, який проживав у річці Флора. Про це повідомляє ABC.

Довжина тварини складала 4,4 м, а вага гігантської рептилії досягає 350 кг. Незвичайного крокодила знайшли в природному парку Флора-Рівер, який розташований у 120 км на північний захід від міста Кетрін.

Гігантський крокодил. Фото: ABCВчені, які досліджують крокодилів, заявили, що це найбільший крокодил за останні п’ять років.

Зазначається, що у зв’язку з потеплінням рептилії стають більш активними. Вони починають підшукувати собі пару і розмножуватися.


Кожні кілька років у водоймах зустрічається великий крокодил завдовжки до 4,7 м, але середня довжина крокодилів, яких відловлюють доглядачі, становить 3,6 м. Спіймані тварини відправляються на спеціальну крокодилячу ферму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Китаї лікарі військово-медичного університету військово-повітряних сил КНР провели серію експериментів із пересадки піддослідним мавпам різних органів від свиней. У результаті експериментів мавпа, якій пересадили печінку свині, вижила.


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