Крокодил. Фото: Australian Reptile Park

https://racurs.ua/ua/n143267-gigantskogo-krokodyla-znayshly-v-avstraliyi-foto-nezvychaynoyi-tvaryny.html

Ракурс

Крокодила гігантського розміру виявили в туристичній місцевості Топ-Енд в австралійському штаті Північна територія.

Дослідники виловили найбільшого крокодила за останні кілька років, який проживав у річці Флора. Про це повідомляє ABC.

Довжина тварини складала 4,4 м, а вага гігантської рептилії досягає 350 кг. Незвичайного крокодила знайшли в природному парку Флора-Рівер, який розташований у 120 км на північний захід від міста Кетрін.



Вчені, які досліджують крокодилів, заявили, що це найбільший крокодил за останні п’ять років.

Зазначається, що у зв’язку з потеплінням рептилії стають більш активними. Вони починають підшукувати собі пару і розмножуватися.

Кожні кілька років у водоймах зустрічається великий крокодил завдовжки до 4,7 м, але середня довжина крокодилів, яких відловлюють доглядачі, становить 3,6 м. Спіймані тварини відправляються на спеціальну крокодилячу ферму.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Китаї лікарі військово-медичного університету військово-повітряних сил КНР провели серію експериментів із пересадки піддослідним мавпам різних органів від свиней. У результаті експериментів мавпа, якій пересадили печінку свині, вижила.