Водосховища Криму за місяць зміліли на 12 млн кубометрів води

Запаси води у водосховищах Криму зменшуються, фото: «Вести Крым»

https://racurs.ua/ua/n143266-vodoshovyscha-krymu-za-misyac-vtratyly-12-mln-kubometriv-vody.html

Ракурс

У Криму запаси водосховищ за місяць зменшилися на 12 млн кубометрів.

На початок осені загальний запас води в тимчасово окупованому півострові становить 62,88 млн кубометрів. Про це повідомляє видання РІА «Новости» з посиланням на місцевих гідрологів.

Зазначається, що на початку осені 2019 року сумарний обсяг запасів водосховищ Криму становив 143,64 млн кубометрів, що на понад 80 млн кубометрів більше, ніж зараз.

Останнім часом на тимчасово окупованому півострові пересохли кілька основних рік:

наприкінці липня — річка Кача неподалік гирла в районі села Суворове;

3 серпня — річка Альма вище Партизанського водосховища;

13 серпня — річка Чорна, що вище Чорноріченського водосховища;

18 серпня — річка Бельбек недалеко від гирла в районі села Фруктового;

29 серпня — один із притоків річки Біюк-Карасу річка Тонас.

Внаслідок пересихання річок Партизанське та Чорнорічненське водосховища перестали отримувати воду.

Варто додати, що колишній кримський прокурор Наталія Поклонська, яка під час окупації Криму Росією перейшла на бік країни-агресора, наприкінці травня направляла звернення на ім’я Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет щодо ситуації з водою в Криму.

У цьому листі вона просила вжити заходів для поновлення постачання дніпровської води до окупованого півострова по Північно-Кримському каналу. За словами Поклонської, нещодавно вона отримала листа-відповідь, у якому ООН пропонує «співпрацю у наданні додаткової інформації» щодо ситуації з водопостачанням на півострові.

Нагадаємо, у липня повідомлялося, що розташовані в окупованому Криму Білогірське та Тайганське водосховища перебувають на межі висихання.