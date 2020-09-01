Дискотека під Кабміном — як протестують нічні клуби Києва, фото — 5 канал

https://racurs.ua/ua/n143265-dyskoteka-pid-kabminom-yak-protestuut-nichni-kluby-kyieva-foto-video.html

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Дискотеку під Кабміном в Києві влаштували 1 вересня напівголі дівчата. Це акція протесту проти закриття нічних клубів через коронавірус. «Вечірку» планують проводити до 23.00.

Працівники сфери ресторанів і клубів влаштували рейв в центрі міста із залученням відомих діджеїв Києва. Мета акції — привернути увагу влади до проблеми карантину, щоб спільно знайти з неї вихід.

Сфера розваг прагне працювати цілодобово, а не тільки до 23.00, оскільки зазнала великих збитків через карантин.

Представники галузі просять повністю або частково звільнити заклади від податків або компенсувати їм збитки.

Подібна акція протесту під Кабміном зібрала 28 серпня власників та працівників туристичних компаній, а також нічних клубів і розважальних закладів. Від уряду вимагали скасувати заборону на в’їзд іноземців на територію України до 28 вересня і постанову про закриття закладів громадського харчування та нічних клубів з 23.00 до 7.00, яку ухвалили 26 серпня.